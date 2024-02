Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0075 --Antänzer gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Bohnenstraße Zeit: 10.02.2024, 01:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Einsatzkräfte vier Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren. Bei ihnen fanden sie diverses Stehlgut, außerdem waren sie mit Pfefferspray bewaffnet.

Etwa um 01:30 Uhr meldete ein 23 Jahre alter Zeuge über den Notruf vier Antänzer in der Bohnenstraße, die kurz zuvor mehrere Passanten bestohlen hätten. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in der Nähe drei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche. Auf dem Boden fanden die Polizisten ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon, außerdem hatten zwei von ihnen Pfefferspray bei sich. Ein weiterer 14-Jähriger flüchtete zunächst. Über die Videoleitstellte der Polizei Bremen konnte dieser jedoch ausgemacht und in der Nähe der Rembertistraße ebenfalls gestellt werden. Er hatte eine Armbanduhr bei sich, die aus einer vorherigen Raubtat stammte. Auch er hatte ein Pfefferspray griffbereit in der Tasche. Der Eigentümer des Portemonnaies konnte noch in der Nacht von den Polizisten ausfindig gemacht werden, er hatte den Diebstahl nicht bemerkt. Die Jugendlichen aus Marokko und Algerien wurden zunächst mit auf die Wache genommen und zwei von ihnen im Anschluss an den Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Antanztrick ist eine bekannte Form des Trickdiebstahls, der auch zu einem Raub eskalieren kann. Der Taschendieb tritt vermeintlich freundlich auf, begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu entwenden. Bevorzugte Beute sind Handys, Goldketten und Portemonnaies. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen. Die Polizei Bremen rät daher: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

