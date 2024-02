Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0071--Polizei nimmt Einbrecher fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Freiherr-Vom-Stein-Straße Zeit: 08.02.24, 09.45 Uhr

Die Polizei nahm am Donnerstag einen Einbrecher in Schwachhausen fest. Der 35-Jährige war mit einem Komplizen in ein Einfamilienhaus eingestiegen und noch in Tatortnähe durch Einsatzkräfte gefasst worden. Eine Haftrichterin erließ Haftbefehl gegen ihn.

Zeugen beobachteten am Vormittag zwei Verdächtige, wie diese sich Kapuzen über den Kopf zogen und anschließend über einen Zaun auf das Grundstück an der Freiherr-Vom-Stein-Straße kletterten. Anschließend versuchte das Duo eine Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln. Aufmerksame Nachbarn alarmierten daraufhin die Polizei, die noch einen der flüchtigen Täter stellen konnte. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Eine anschließende Haftprüfung verlief positiv. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu seinem Mittäter, dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell