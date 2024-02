POL-HB: Nr.: 0074--Polizei zum Heimspiel SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Hutfilterstraße Zeit: 07.02.2024, 17:15 Uhr Eine 24 Jahre alte Frau wurde am späten Mittwochnachmittag in der Innenstadt Opfer eines Straßenraubes. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz nach 17 Uhr stieg die 24-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester aus der Straßenbahn an der Haltestelle Am Brill. Noch vor der Straßenbahn erhielt sie dann plötzlich von hinten einen Schlag. ...

