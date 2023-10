POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Ein Brand in einer Kirche in der Heinheimer Straße hat am frühen Donnerstagabend (19.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17.45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten das Feuer in einem dortigen Andachtsraum. Die sofort herbeigeeilte Wehr konnte durch schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten der ...

mehr