POL-DA: Darmstadt: Brand in Kirche ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Ein Brand in einer Kirche in der Heinheimer Straße hat am frühen Donnerstagabend (19.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17.45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten das Feuer in einem dortigen Andachtsraum. Die sofort herbeigeeilte Wehr konnte durch schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen noch nicht abschließend fest. Ob eine Kerze das Feuer ausgelöst hat, müssen die Ermittlungen zeigen. Eine 83 Jahre alte Frau, die Rauch in der Kirche entdeckte und die Feuerwehr alarmierte, musste vorsorglich durch in einem Rettungswagen medizinisch untersucht werden. Aufgrund des Löscheinsatzes kam es bis 18:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

