POL-HB: Nr.: 0076 --Unbekannte zünden Pyrotechnik nach Bundesligapartie

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 08.02.2024, 19 Uhr Die Polizei nahm am Donnerstagabend einen 17 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt nach einem Raub in einen Handyshop fest. Ein Haftrichter erließ wegen einer anderen Sache Haftbefehl gegen ihn. Gegen 19 Uhr betrat der junge Mann gemeinsam mit einem unbekannten Komplizen den Verkaufsraum des Geschäftes. Der ...

mehr