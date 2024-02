Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: --79-Jähriger in Wohnung überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Woltmershausen, OT Woltmershausen, Dötlinger Straße Zeit: 12.02.2024, 11.00 Uhr

Am Montagmorgen bat ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand in der Wohnung des 79 Jahre alten Mannes telefonieren zu dürfen. Nachdem er die Wohnung betrat, entriss er die Geldbörse des Senioren und verletzte ihn erheblich.

Um 11 Uhr klingelte der unbekannte Täter an der Haustür des 79-Jährigen mit dem Vorwand einen Schlüsseldienst anrufen zu müssen. Der gehbehinderte Rentner führte ihn darauf in sein Wohnzimmer. Im Verlaufe des Gespräches bat der Räuber um Bargeld für die Rechnung des Schlüsseldienstes. Als der Senior das Geld geben wollte, entriss der Täter die Geldbörse, schlug auf Kopf und Körper des Rentners ein und flüchtete. Dabei erbeutete er eine dreistellige Summe. Der Verletzte alarmierte die Polizei und musste später mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Tatverdächtige soll etwa 35 Jahre alt und zirka 180 bis 185cm groß und schlank sein. Auffällig soll sein kurzes und lichtes blondes Haar gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung und führte einen dunklen Rucksack mit.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Raubes. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell