Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17-Jährige bedroht Bundespolizisten mit Messer

Dortmund (ots)

Am gestrigen Morgen (26. Dezember) klingelte eine Jugendliche an der Sprechanlage des Bundespolizeireviers Dortmund. Über die Videokameras beobachteten die Beamten, dass diese einen metallischen Gegenstand in ihrer Hand hielt und Stichbewegungen in die Richtung der Wachentür machte. Bundespolizisten stellten die Minderjährige und beschlagnahmten den gefährlichen Gegenstand.

Gegen 4:55 Uhr wurde eine 17-Jährige vor der Dienststelle der Bundespolizei Dortmund vorstellig. Während die Polizisten den Grund für das Ersuchen der Wache erfragten, stellten sie über die Live-Kamera vor den Wachräumen fest, dass die Deutsche einen länglichen, metallischen Gegenstand aus ihrer Jackentasche nahm. Mit diesem hantierte sie wild umher und führte immer wieder Stichbewegungen in Richtung der Tür des Reviers aus. Auf Nachfrage, gab die Jugendliche an, dass es sich um ein Messer handele. Kurz darauf ging sie in die Richtung eines Parkplatzes am Hauptbahnhof. Die Einsatzkräfte eilten dem Mädchen hinterher und sichteten dieses nach wenigen Metern. Dabei hielt die Dortmunderin nach wie vor das Messer in der Hand und deutete nun Stichbewegungen in die Richtung der Beamten an. Unter Androhung der Schusswaffe stellten die Uniformierten die Minderjährige und brachten sie anschließend zur Dienststelle.

Während einer Durchsuchung fanden die Bundespolizisten keine weiteren gefährlichen Gegenstände bei der 17-Jährigen auf. Zudem ergaben Ermittlungen, dass sie bereits in der Vergangenheit wegen diverser Gewaltdelikte in Erscheinung trat. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt wurde die Jugendliche anschließend einer Jugendschutzstelle zugeführt.

Die Bundespolizei stellte das Messer sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ein.

