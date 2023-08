Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Haft nach Diebstahl - Verurteilung am Folgetag

Recklinghausen (ots)

8 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung und Untersuchungshaft, bis das Urteil rechtskräftig wird. So lautet die Entscheidung des Amtsgerichts Gladbeck am Mittwoch. Der 27-jährige Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland sitzt seither in Haft. Er war einen Tag zuvor, am Dienstagnachmittag, in einem Geschäft an der Voßstraße aufgefallen, als er, zusammen mit einem unbekannten Mann, 20 Packungen Waschmittel in einen Einkaufswagen lud und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und konnte den Rumänen festhalten, während der andere Mann flüchtete. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest und mit zur Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ging es dann am Mittwoch zum Amtsgericht, wo er in einem beschleunigten Verfahren verurteilt wurde.

