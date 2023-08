Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Einbruch und Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Montag und Mittwoch entwendeten Unbekannte das Auto eines 21-Jährigen von einem kleinen Parkplatz an der Kreuzung Parkstraße/Kirchhellener Straße. Der schwarze Mercedes (C-Klasse) wurde mit amtlichen Kennzeichen aus Bottrop (BOT) geführt. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Dienstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Eckenerstraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen diverse elektronische Geräte (hauptsächlich Spielekonsolen) mit. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell