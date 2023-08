POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - In der Auffahrt zur L511 kam eine 23-jährige Recklinghäuserin am Donnerstagmorgen, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Sie kam von der Halterner Straße und fuhr in Richtung Herten. Der Unfall ereignete sich um oberen Teil der Auffahrt. Die junge Frau erlitt leichte ...

mehr