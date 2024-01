POL-E: Essen: Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf - Halter flüchtet mit Hund - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45143 E.-Westviertel: Am 24. Oktober vergangenen Jahres (zwischen 15:10 und 15:45 Uhr) stahl ein Unbekannter in einem Discounter an der Altendorfer Straße das Portemonnaie einer 76-jährigen Essenerin. Mit der darin befindlichen Geldkarte hob er bereits kurze Zeit später mehrfach Bargeld in einer nahegelegenen Bankfiliale ab. Außerdem bezahlte der ...

