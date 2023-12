Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231228-1-pdnms Zeugenaufruf nach Sturz, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 23.12.2023 um 16.50 Uhr stürzte ein 61-jähriger Passant aus noch ungeklärter Ursache in der Christianstraße auf Höhe der Hausnummer 28 in Neumünster. Eine aufmerksame Zeugin hielt daraufhin eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung an und unterrichtete sie über den Vorfall. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Neumünster die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und bittet deshalb um Ihre Mithilfe. Es werden Zeugen gesucht, die sich am 23.112.2023 gegen 16.50 Uhr in der Christianstraße aufgehalten haben und den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere bittet die Polizei die Zeugin, die den Vorfall beobachtet und anschießend die Polizei benachrichtigt hat, sich bei der Kriminalpolizei in Neumünster unter der Tel.: 04321/9080 zu melden.

