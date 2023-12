POL-NMS: 231227-2-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Elsdorf-Westermühlen

Wasbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 09.12.2023 zwischen 15-16 Uhr wurde im Barmsweg in Wasbek, an einem Waldgebiet gelegen, ein 32 jähriger Mann von einem freilaufenden Hund angegriffen und durch Bisse schwer verletzt. Der Mann war mit seiner Frau und zwei Kindern auf einem Spaziergang, als ein schwarzer Hund, vermutlich ein Pitbull / Stafford Terrier plötzlich angelaufen kam und offensichtlich auf die ...

