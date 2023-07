Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Alkoholisiert mit überhöhter Geschwindigkeit Unfall verursacht; Polizei sucht Zeugen

Offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ist am Dienstagabend ein Mann mit seinem Pkw bei Wildberg von der Straße abgekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr ein 27-jähriger Mercedesfahrer die Landesstraße 357 von Wildberg kommend in Fahrtrichtung Gültlingen. Im Bereich der unteren Sägmühle kam der Mann offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und kollidierte schließlich mit einem im Boden verankerten Stahlträger. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von etwa 0,9 Promille. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße 357 zwischen der Calwer Straße und dem Abzweig zur Landesstraße 358 für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Der Mercedesfahrer soll kurz vor dem Unfall hinter einem ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit fahrendem schwarzen Pkw gefahren sein. Das Polizeirevier in Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier zu melden.

