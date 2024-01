Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter kauft mit gestohlener Geldkarte ein und hebt Bargeld ab

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Am 24. Oktober vergangenen Jahres (zwischen 15:10 und 15:45 Uhr) stahl ein Unbekannter in einem Discounter an der Altendorfer Straße das Portemonnaie einer 76-jährigen Essenerin. Mit der darin befindlichen Geldkarte hob er bereits kurze Zeit später mehrfach Bargeld in einer nahegelegenen Bankfiliale ab. Außerdem bezahlte der Tatverdächtige in mehreren Geschäften Einkäufe mit der Karte.

Bei den Bargeldabhebungen wurde er gefilmt. Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/123818

Das ermittelnde KK 22 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

