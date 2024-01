Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Unbekannte brechen während der Öffnungszeit in Lagerraum bei einem Lebensmittelmarkt ein und entwenden Zigaretten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (18.01.2024) ist es bei einem Lebensmittelmarkt in der "Neumünsterstraße" zu einem Einbruch gekommen, bei dem unbekannte Täter diverse Zigarettenstangen entwendeten.

In einem Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr, also während der Öffnungszeit des Marktes, gelangten unbekannte Täter unbemerkt sowie gewaltsam in einen Lagerraum und entwendeten dort mehrere Stangen Zigaretten. Die genaue Anzahl des Stehlguts konnte bislang nicht benannt werden.

Im Anschluss entfernten sich die Täter über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes.

Ein Mitarbeiter gab im Nachgang den Hinweis auf eine mögliche verdächtige Person im Markt, mit der sich der Mitarbeiter länger in einem Gespräch befand und die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte. Es handelte sich um einen Mann in einem ungefähren Alter von 30 Jahren und einer Körpergröße von 175 bis 185 cm. Er sprach in englischer Sprache und war mit einer olivgrünen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Ein weiterer Hinweis ergab sich auf ein Fahrzeug vor dem Lebensmittelmarkt, welches zur Tatzeit auffallend langsam über den Parkplatz gefahren war und dessen Frontscheinwerfer kurzzeitig aufleuchteten. Ob auf diese Weise mit den Tätern im Geschäft kommuniziert wurde, ist bisher nicht bekannt. Eine Beschreibung zum Fahrzeug liegt der Polizei nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04551-884-0 zu melden.

