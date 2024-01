Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Täter erbeuten Schmuck und Münzen bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (17.01.2024) ist es in der Straße In de Hörn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Als Tatzeit kommt nur die Zeit zwischen 15.53 Uhr und 18.24 Uhr in Frage. In diesem Zeitraum war keiner der Bewohner anwesend. Bei Rückkehr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter gewaltsam ins Haus eingedrungen waren und Schränke und Schubladen geöffnet und nach möglichem Diebesgut durchsucht hatten.

Letztendlich entwendeten der oder die Täter Goldmünzen, Goldschmuck und eine Smartwatch. Der Gesamtschaden wird nach Angaben der Geschädigten auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, dass verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen, die sich tatzeitnah in Tatortnähe aufgehalten haben, unter der Rufnummer 04101-202-0 oder unter der E-Mailadresse SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell