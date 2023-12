Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf n ach Diebstahl eines Anhängers

Zwischen Dienstag, 12. Dezember 2023, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 13. Dezember 2023, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Adlerstraße einen BÖCKMANN PKW-Anhänger mit Cloppenburger-Kennzeichen. Dieser war im Tatzeitraum vor dem Wohnhaus eines 47-jährigen Anwohners abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln

Zwischen Mittwoch, 22. November 2023, 16.00 Uhr, und Dienstag, 12. Dezember 2023, 18.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle eines Gemüseanbaubetriebes in der Straße Hogen Brink ein und entwendeten eine Palette mit Pflanzenschutzmitteln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: 04478 958600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Aufbrüchen von mehreren PKWs

Zwischen Sonntag, 10. Dezember 2023, 20.10 Uhr, und Mittwoch, 13. Dezember 2023, 06.40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Ladestraße den blauen RENAULT Twingo eines 56-Jährigen aus Börger kurzzuschließen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Bluetooth-Adapter und ein Fahrtenschreiber entwendet. Auch bei einem auf dem Bahnhofsgelände abgestellten grauen KIA Sportage eines 62-Jährigen aus Werlte wurde versucht, das Schloss aufzubrechen. Ebenfalls tatbetroffen war im gleichen Zeitfenster ein grauer OPEL Corsa eines 28-Jährigen aus Löningen. Hier blieb es ebenfalls beim Versuch, das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Sachdienliche Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei Essen (Oldenburg) entgegen. Tel.: 05434 924700.

Cappeln - Fahren ohne Fahrererlaubnis

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, wurde gegen 16.00 Uhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln auf der Sevelter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 48-Jährige konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis aushändigen. Es stellte sich heraus, dass diese aufgrund einer Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt worden war. Dem Cappelner wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es um 07.45 Uhr auf der Bundesstraße B72 (Friesoyther Straße) in Höhe der Abfahrt zur Bundessstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 64-jähriger aus Molbergen befuhr mit einem Transporter die Abfahrt Cloppenburg - Nord der B213 in Cloppenburg und beabsichtigte, in Form einer 180-Grad-Drehung wieder nach links wieder auf die B213 aufzufahren. In dieser Situation befand sich eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel im Kreuzungsbereich. Sie hatte die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg befahren und beabsichtigte, dort nach links auf die B213 abzubiegen. Dies übersah der 64-Jährige und fuhr auf den rückwärtigen Bereich der Fahrerseite vom PKW der Garrelerin auf, wodurch Sachschaden an beiden PKW in Höhe von 7300 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Cloppenburg - mehrere hundert Liter Diesel nach Verkehrsunfall ausgelaufen

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 73-jähriger LKW-Fahrer aus Bremen befuhr die Bundesstraße B213 von Vechta aus kommend in Richtung Löningen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er im Streckenverlauf geriet er kurz vor der Kreuzung Stapelfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen ein Verkehrszeichen sowie die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde ein Dieseltank seines LKW beschädigt, wodurch mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff in die öffentliche Kanalisation gelangten. Für die Reinigung wurden Feuerwehr und THW angefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg erschien mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften, das THW Cloppenburg mit zwei Fahrzeugen und acht Kameraden. Auch ein Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde des Landkreises Cloppenburg erschien an der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 9000 Euro geschätzt. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es um 17Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei beabsichtigt er, nach links in die Gutenbergstraße abzubiegen. Er übersah dabei einen im Einmündungsbereich kreuzenden 45-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 45 leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell