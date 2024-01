Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (10.01.2024) ist es im Schäferkamp zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Verkehrsteilnehmerin hat den durch sie genutzten weißen Mitsubishi-Space Star mit Neumünsteraner Kennzeichen um 17.55 Uhr am rechten Fahrbahnrand am Beginn des Schäferkamps aus Richtung Lornsenstraße abgestellt. Um 18.10 Uhr kam sie zurück zum Fahrzeug und stellte fest, dass offensichtlich jemand ihren Seitenspiegel an der Fahrerseite beschädigt hatte. Augenscheinlich kam es zur Berührung mit einem anderen Fahrzeug, welches an dem parkenden Pkw vorbeifuhr. Ein Hinweis am Fahrzeug wurde nicht hinterlassen,

Die Polizeistation Rellingen erhofft sich Hinweise und bittet um telefonische Mitteilung unter der Rufnummer 04101-498-0.

