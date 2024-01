Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (13.01.2024) ist es zu insgesamt drei Brandlegungen im Stadtgebiet Kaltenkirchen gekommen, bei denen sich keine Personen verletzten, jedoch Sachwerte in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags zerstört wurden. Den ersten Brand meldete ein Passant um 02:18 Uhr in der "Kieler Straße". Hier brannte ...

