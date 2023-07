Feuerwehr Bochum

FW-BO: Bochum Total 2023 - Tag 1

Bochum (ots)

Das kultige Pop- und Rockfestival in Bochum ist gestartet. Von Donnerstag bis Sonntag herrscht wieder Ausnahmezustand auf und vor den Bühnen in der Innenstadt - rund ums Bermuda3Eck. Die Feuerwehr Bochum ist zusammen mit der Stadt Bochum, der Polizei Bochum und dem Sanitätsdienst unter Leitung der Johanniter Unfallhilfe mit Unterstützung durch den ASB Bochum für die Sicherheit auf der Veranstaltungsfläche bereit.

An allen vier Tagen ist die Feuerwehr Bochum mit einer Brandsicherheitswache an den drei Bühnen vor Ort. Außerdem steht ein Löschfahrzeug und unser Einsatzleitbus am Musikforum, um im Ernstfall schnellstmöglich zu helfen.

Fazit von Tag 1:

Bei sehr angenehmen Temperaturen war der erste Festivaltag ein voller Erfolg. So kann von Seite der Feuerwehr ein ruhiger und ausgelassener Auftakt attestiert werden. Der Sanitätsdienst musste, auf Grund des Glasverbotes auf dem Festival, keine Schnittverletzungen behandeln. In Summe wurden 15 Hilfeleistungen und Betreuungen geleistet, von denen 5 Patientinnen und Patienten zur ambulanten oder stationären Aufnahme in ein Krankenhaus transportiert werden mussten.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell