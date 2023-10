Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls fest - Er wurde in noch 8 weiteren Strafverfahren gesucht

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Bundespolizei vom Zugbegleitpersonal eines Fernreisezuges aus Belgien am Aachener Hauptbahnhof gerufen. Ein 26-jähriger Algerier konnte kein Zugticket für seine Fahrt vorweisen.

Eine anschließende Überprüfung der Person im Fahndungssystem ergab, dass er nicht nur vom Amtsgericht Hamburg wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Bereits 8 weitere Fahndungsersuchen wegen diverser Diebstahlsdelikte, Hehlerei, Handel mit Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz lagen vor und die Staatsanwaltschaften Hamburg, Kiel, Lübeck und Frankfurt ermitteln in Strafsachen gegen den 26-Jährigen. Bei der Einreise aus Belgien konnte er keine Ausweispapiere vorweisen und eine eingehende Recherche in Sachen seines aktuellen Aufenthaltsstatus ergab, dass seine Duldung abgelaufen war. Er wurde festgenommen und in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Heute wird er zur Bestätigung des vorliegenden Haftbefehls dem Amtsgericht in Aachen vorgeführt werden.

Das Bild in der Pressemappe ist -pressefrei-

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell