Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt am Hauptbahnhof Köln Drogen sicher

Köln (ots)

Am Samstag, den 7. Oktober 2023 kontrollierte die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof einen polizeibekannten 28-Jährigen, welcher insgesamt 38 Ecstasy- und 593 Pregabalin-Tabletten mit sich führte. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann im Rahmen einer Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft Köln sowie der Stadt Köln gesucht wurde.

Am vergangenen Samstagabend kontrollierte ein Streifenteam der Bundespolizei am Hauptbahnhof Köln einen algerischen Staatsangehörigen, der in seiner Hosentasche 38 Ecstasy-Tabletten und in seinem Rucksack 593 Pregabalin-Tabletten aufbewahrte. In Bezug auf die Pregabalin Tabletten, konnte der Beschuldigte weder eine ärztliche Verordnung nachweisen, noch Angaben dazu machen. Die Bundespolizei stellte sämtliche Tabletten sicher. Im Rahmen der Identitätsfeststellung ermittelten die Uniformierten außerdem zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln sowie der Stadt Köln. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell