Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger mit Glasflasche verletzt - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen - Oer-Erkenschwick - Herne (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (08. Oktober) soll ein Mann in einem Zug im Essener Hauptbahnhof einen Jugendlichen mit einer Flasche attackiert haben. Der Geschädigte blutete stark.

Gegen 17:40 Uhr kam es in der RE3 im Hauptbahnhof Essen zu einer Körperverletzung. Die Regionalbahn befand sich am Bahnsteig (Gleis 6), konnte jedoch nicht abfahren, da sich zu viele Reisende in dem Zug aufhielten. Hierbei handelte es sich um den regulären Bahnreiseverkehr, sowie um Anhänger der Spielbegegnung FC Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ein 16-Jähriger befand sich in diesem Zug und wollte einen mitreisenden Schalke-Fan passieren. Der Jugendliche soll diesen höfflich darum gebeten haben, woraufhin dieser jedoch aggressiv und beleidigend reagiert habe. Unvermittelt habe der 42-Jährige dem Deutschen eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Anschließend sollen Passanten den Angreifer zurückgezogen haben.

Vor Ort befindliche Bundespolizisten schritten sofort ein. Der junge Herner blutete stark aus der Nase. Sein Fußballtrikot vom FC Schalke 04 war bereits blutverschmiert. Die Beamten nahmen die Personalien auf und brachten den 42-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Dieser wies ein Atemalkoholwert von einem Promille auf. Äußern wollte der Mann aus Oer-Erkenschwick sich zu dem Angriff jedoch nicht.

Der Jugendliche hatte seine Erziehungsberechtigten informiert und erschien wenig später ebenfalls in der Wache. Anschließend suchte er ein Krankenhaus wegen des Verdachts des Nasenbeinbruchs auf.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

