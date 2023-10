Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Dose beworfen und gewürgt - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (08. Oktober) soll ein Unbekannter einen Bahnmitarbeiter im Hauptbahnhof Dortmund attackiert, beleidigt und gewürgt haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 16 Uhr suchte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof auf. Der 36-Jährige gab an, dass ein Unbekannter auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 11/16 eine volle Getränkedose in dessen Richtung geworfen habe. Im Anschluss soll er den 36-Jährigen bedroht und beleidigt haben. Zudem soll er dem Deutschen mit der Hand an den Hals gefasst und versucht haben, diesen zu würgen. Dem Bahnmitarbeiter sei es gelungen über Funk Unterstützung anzufordern, woraufhin der Mann von ihm abgelassen habe und in die abfahrbereite RE1 in Richtung Oberhausen gestiegen sei.

Der Mitarbeiter wies Rötungen an der linken Halsseite auf, verzichtete jedoch auf eine medizinische Versorgung. Bundespolizisten werteten die Videoaufnahmen aus.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer kann Angaben zu den dem Tatverdächtigen machen, der sich am 08. Oktober zwischen 15:45 Uhr und 15:55 Uhr am Bahnsteig 11/12 des Dortmunder Hauptbahnhofs aufgehalten hat. Der Tatverdächtige soll zu dem Zeitpunkt eine beige Hose und eine grüne Jacke getragen haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell