Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb vorläufig festgenommen

Erfurt (ots)

Am Dienstag nahmen Polizeibeamte in Erfurt einen Ladendieb vorläufig fest. Der polizeibekannte 34-Jährige stahl zuvor aus einem Kiosk in der Innenstadt Zigarettenblättchen im Wert von etwa 2,50 Euro. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hatte und zudem ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen auf ihn ausgestellt war, wurde er auf eine Polizeidienststelle gebracht. Am heutigen Tag findet eine Haftrichtervorführung statt. Dann entscheidet sich, ob der 34-Jährige weiter in Freiheit bleiben kann oder in ein Gefängnis muss. (DS)

