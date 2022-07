Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen

Weimar (ots)

In der Ackerwand geriet am Donnerstagmorgen der 33-jährige Fahrer eines Ford in eine Verkehrskontrolle. Bei dem Fahrer reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv. Dem Weimarer wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Er selbst musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer wurde am Donnerstagabend in der Meyerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm war das Ergebnis eines Drogenvortestes positiv. Erschwerend hinzu kam, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zu lang schon lebt er in Deutschland als dass sein ecuadorianischer Führerschein noch gültig gewesen wäre.

