Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei erwischte von Dienstag auf Mittwoch drei berauschte und betrunkene Verkehrsteilnehmer. Kurz nach 08:00 Uhr kontrollierte eine Streife in der Hermann-Brill-Straße einen 39-jährigen Kia-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogentest positiv auf die Einnahme von Cannabis an. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen 15:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 42-Jährigen in der Havannaer Straße. Diesmal nicht unter Drogeneinfluss, dafür aber mit knapp 1,8 Promille Alkohol im Körper steuerte der Mann einen E-Scooter. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer fiel einer Streifenbesatzung in der Nacht zu Mittwoch auf. Der 23-jährige Fahrer wurde kurz nach 01:00 Uhr in der Liebknechtstraße gestoppt. Auch er stand unter dem Einfluss von Cannabis. Allen drei Männern wurde Blut abgenommen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen erstattet. (DS)

