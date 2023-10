BPOL NRW: Mönchengladbach Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe sicher +++Foto+++

Düsseldorf (ots) - Drei gesuchte Personen verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge am vergangenen Wochenende (06.-08.10.2023). Bei der ersten Person am Freitagmorgen handelte es sich um einen erst 16-jährigen Jugendlichen, welcher im Rahmen der Einreisekontrolle eines ...

mehr