POL-EU: Feuerwerkskörper aus Verkaufsraum entwendet

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag (28. Dezember) wurde gegen 14.28 Uhr ein zwölfjähriger Junge bei einem Diebstahl von Feuerwerkskörpern in einem Supermarkt in der Rathausstraße in Hellenthal erwischt.

Der Junge öffnete im Verkaufsraum die Verpackung von einem Jugendfeuerwerk und entnahm mehrere einzelne Feuerwerkskörper.

Im Kassenbereich sprach ein Mitarbeiter den Jungen auf den Diebstahl an, woraufhin dieser die Feuerwerkskörper aushändigte.

Das Kind wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben.

