POL-HB: Nr.: 0080 --Öffentlichkeitsfahndung nach Betrügerin

Ort: Bremen-Walle

Zeit: Oktober 2023

Nach einem Betrugsdelikt fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Phantombild nach einer bislang unbekannten Täterin.

Unbekannte hatten im Oktober 2023 mit der Schockanrufvariante bei einer 67 Jahre alten Frau angerufen und sich als die Tochter, Polizisten und Staatsanwalt ausgegeben. Als Druckmittel am Telefon diente der Vorwand, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, sollte die 67-Jährige eine hohe Kaution in Form von Bargeld und Schmuck zahlen. Die Frau traf sich anschließend mit der unbekannten Täterin in der Waller Heerstraße 130 und übergab ihr Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Frau führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit einem Phantombild nach ihr und fragen: "Wer kann Angaben zu der Frau machen? Sie war etwa 30 alt, zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß und hatte einen dunklen Teint." Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

