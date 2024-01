LPI-SLF: Radfahrer nach Unfall mit PKW gesucht

Pößneck (ots) - Am Montag, im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 12.20 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in Pößneck in der Carl-Gustav-Vogel-Straße in einen grauen PKW Audi ein. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0018685 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

mehr