Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Gefährlicher Körperverletzung: Geschädigter schwerverletzt

Remptendorf (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18:10 Uhr im Jugendclub im Remptendorf zu einem schwerwiegenden Körperverletzungsdelikt, sodass die KPI Saalfeld nun Ermittlungen führt. Bereits am Vorabend (20.01.2024) kam es offensichtlich zwischen zwei Personengruppen auf einer Veranstaltung in Remptendorf zu einem verbalen Streit mit anschließendem Handgemenge. Am Folgetag dann begaben sich- dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge- mehrere Männer in den Jugendclub und stellten einen 19-jährigen zur Rede. In der Folge griffen die nunmehr fünf Tatverdächtigen (männlich, deutsch, im Alter von 18-29 Jahren, polizeibekannt) den 19-Jährigen mit einem Baseballschläger an und fügten ihm dadurch nicht unerhebliche Kopfverletzungen zu. Der Verletzte wurde dann mit einem Rettungshubschrauber verflogen- aktuellen Erkenntnissen zufolge ist sein Zustand nicht lebensbedrohlich. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gera wurden die fünf Tatverdächtigen zunächst vorläufig festgenommen, weiterhin erfolgten u.a. Wohnungsdurchsuchungen. Die Maßnahmen und Ermittlungen der KPI Saalfeld im Zusammenhang mit u.a. der Gefährlichen Körperverletzung sowie zu den jeweiligen Tatbeteiligungen der Involvierten dauern weiter an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell