LPI-SLF: Diebstahl aus einem PKW

Rudolstadt (ots) - Am Sonntag, gegen 23.00 Uhr, wurde der 22-jährige Fahrer eines E-Scooter in Rudolstadt in der Breitscheidstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der E-Scooter war nicht pflichtversichert. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

