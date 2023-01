Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Rockenhausen (ots)

Eine Fahrerflucht wurde der Polizei am Freitagnachmittag im Mühlweg in Rockenhausen gemeldet. Das beschädigte Auto, ein gelber Opel Meriva, parkte demnach am Dienstag von circa 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf einem dortigen Parkplatz. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden fest. Das Fahrzeug wurde auf der rechten Seite beschädigt. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ihre Mithilfe. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

