Bremen (ots) - - Ort: Bremen Woltmershausen, OT Woltmershausen, Dötlinger Straße Zeit: 12.02.2024, 11.00 Uhr Am Montagmorgen bat ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand in der Wohnung des 79 Jahre alten Mannes telefonieren zu dürfen. Nachdem er die Wohnung betrat, entriss er die Geldbörse des Senioren und verletzte ihn erheblich. Um 11 Uhr klingelte der unbekannte Täter an der Haustür des 79-Jährigen mit ...

