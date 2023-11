Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wolfenbütteler Straße/Heinrich-Büssing-Ring 15.11.2023, 06.00 Uhr

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Am frühen Mittwochmorgen ist es an der Kreuzung Wolfenbütteler Straße/Heinrich-Büssing-Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 49-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Gegen 06.00 Uhr sei ein 21-Jähriger mit seinem silber-grauen KIA die Wolfenbütteler Straße stadteinwärts gefahren. An der Kreuzung Heinrich-Büssing-Ring habe er wenden wollen, um wieder stadtauswärts zu fahren. Diesbezüglich habe er sich an der "Rot" zeigenden Ampel in der Linksabbiegerspur eingeordnet. Nachdem die Ampel "grün" zeigte, sei er angefahren. In diesem Moment sei eine von links kommende Fahrradfahrerin auf die Fahrbahn gefahren, woraufhin es zum Zusammenstoß gekommen sei. Infolge sei die Frau auf die Fahrbahn gestürzt.

Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten die 49-Jährige zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus. Neben einer Kopfplatzwunde erlitt sie vermutlich einen Beinbruch.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0531/476-3935 erbeten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell