Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Kindertageseinrichtung ein - Geldbörse entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montag (11.3.) stellte die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte am Amselweg gegen 7.00 Uhr einen Einbruch fest. Der oder die unbekannten Täter gingen im Verlauf des Wochenendes eine Tür gewaltsam an, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Hier durchwühlten sie offenbar mehrere Räume und Schränke. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse, die in einem Schrank aufbewahrt wurde. In der Geldbörse befand sich Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag, 7.00 Uhr etwas Auffälliges im Bereich des Amselwegs beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

