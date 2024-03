Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen zwei Fahrzeuge an - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein Mann aus Kirchlengern bemerkte am Samstag (9.3.) zwei beschädigte Fahrzeuge: Der Nissan und der Hyundai befanden sich auf einem Firmenparkplatz an der Buschstraße und waren am Freitag, gegen 16.30 Uhr noch unbeschädigt. Am Samstag stellte der Mann gegen 5.50 Uhr fest, dass die Scheibe an der Beifahrertür des Nissan eingeschlagen war. Wenige Momente später bemerkte er, dass auch die Heckscheibe des Hyundai eingeschlagen war. Aus diesem Fahrzeug wurden zwei Akkuschrauber, eine Flex sowie vier Akkus entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstagmorgen etwas Auffälliges im Bereich der Buschstraße bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

