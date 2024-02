Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Auto nicht gesichert

Gegen eine Mauer und ein Auto rollte ein Pkw am Mittwoch in Gerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr wurde die Polizei nach Gerstetten gerufen: In der Straße am Steinbruch war ein KIA gegen eine Mauer gerollt, weil der 36-Jährige das Fahrzeug nicht richtig gesichert hatte. Der Mann hatte zwar die Handbremse bei dem KIA angezogen, aber offensichtlich nicht fest genug. Denn das Fahrzeug hatte sich am Berg selbstständig gemacht. Der Kleinwagen rollte bergab gegen einen Mauer. Von dort prallte er ab und der KIA stieß in die rechte Seite eines am Fahrbahnrand geparkten Opel. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. An der Betonmauer entstand wohl kein Schaden.

