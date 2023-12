POL-MFR: (1483) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots) - Am späten Samstagabend brachen Unbekannte in ein Cafè in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein und verursachten beträchtlichen Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:10 Uhr löste in einem Cafè in der Rothenburger Straße ein Einbruchsalarm aus. Ein Verantwortlicher fuhr die Filiale an, stellte ...

