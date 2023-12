Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1482) Einbruch in ein Cafè in Burgbernheim - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots)

Am späten Samstagabend brachen Unbekannte in ein Cafè in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein und verursachten beträchtlichen Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23:10 Uhr löste in einem Cafè in der Rothenburger Straße ein Einbruchsalarm aus. Ein Verantwortlicher fuhr die Filiale an, stellte eingeschlagene Türen fest und verständigte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Bad-Windsheim umstellten das Gebäude, ein Diensthundeführer wurde zur Durchsuchung hinzugezogen. Nachdem sich keine Personen mehr im Anwesen befanden, leiteten die Beamten eine Fahndung ein, welche ohne Ergebnis verlief.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über das Dach des Gebäudes und nach Einschlagen zweier Türen in die Innenräume. Zu einem etwaigen Entwendungsschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell