Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Dachs auf der Fahrbahn

Überschlagen hat sich ein Pkw am Mittwoch auf der B30 bei Biberach-Nord.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 22.45 Uhr ein Ford auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Der 20-Jährige fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Biberach-Nord soll vor dem Fahrzeug ein Dachs über die mehrspurige Straße gerannt sein. Der Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, das Wildtier verendete. Der junge Mann wurde notärztlich versorgt und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Pkw schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Der Ford war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Laupheim war mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste der rechte Fahrstreifen bis 0.30 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei mahnt: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Rehwild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

++++ 0352800 (JS)

