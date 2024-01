Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (28.01.2024) ereignete sich in der Pfladergasse ein Brand. Gegen 19.15 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl fest. Vorsorglich evakuierten sie die Anwohner. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach aktuellem Stand entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge wird von einem technischen Defekt an dem Kamin ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell