Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Einbruch

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (26.01.2024), gegen 16.45 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter trat die Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne die Wohnung zu Betreten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei in solchen Fällen und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell