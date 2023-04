Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Untersuchungshaft nach Festnahme

14-Jähriger in Justizvollzuganstalt

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach seiner Festnahme am Mittwochmorgen (26.4.) wurde ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger einem Haftrichter vorgeführt. Er steht aufgrund bisheriger intensiver Ermittlungen des Kommissariats 35 im Verdacht, unter anderem, mit der seit Ende 2022 beginnenden Häufung von Rollerdiebstählen, insbesondere im Stadtgebiet Darmstadt in Verbindung zu stehen. Als Mitglied einer Gruppe minderjähriger Tatverdächtige war der 14-Jährige rasch in den Focus der Beamten und Beamtinnen gerückt. Dabei standen die Ermittlerinnen und Ermittler bei ihrer Arbeit eng mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft Darmstadt in Kontakt (wir haben berichtet).

Nachdem der Festgenommene aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt und die Gefahr der wiederholten Begehung von gleichgelagerten Taten bestand, wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt festgenommen und umgehend einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen, weiteren Komplizen und Tatzusammenhängen dauern an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5435439

