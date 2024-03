Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrssicherheit - Kontrollen des Schwerlastverkehrs

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Woche fand in Herford eine Schwerlastkontrolle an der B239 durch Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Herford statt. Insgesamt wurde eine Vielzahl von Fahrzeugen angehalten und kontrolliert, darunter nicht nur LKW sondern auch Pkw sowie besondere Fahrzeuggespanne. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben, unter anderem wegen Ladungssicherheit, Überladung und zudem in fünf Fällen aufgrund von Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz bzw. die Lenkvorschriften. Bei der Kontrolle eines LKW stellten die Beamten des Verkehrsdienstes fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag und er zudem während der Fahrt Anzeichen zeigte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er musste der Justizhaftanstalt zugeführt werden. Kurios war an der Kontrollstation diesmal, dass etwa 50 Meter vor dem Kontrollort ein PKW am rechten Fahrbahnrand anhielt. Anschließend stieg die Beifahrerin aus, begab sich auf die Fahrerseite und stieg dort wieder ein. Währenddessen rutschte der Fahrer im Fahrzeug auf den Fahrersitz. Das Auto wurde durch die Beamten sofort kontrolliert: Der ursprüngliche Fahrer, jetzt Beifahrer, hatte tags zuvor seinen Führerschein in amtliche Verwahrung gegeben, da er ein Fahrverbot erhalten hatte. Die Polizei weist daraufhin, dass mit dieser Art der Verkehrskontrollen unangekündigt in Zukunft öfter gerechnet werden muss. Diese Kontrollen sind Teil der Verkehrsstrategie der Polizei NRW im Rahmen der Verkehrsaktion "Ein Ziel. Ankommen. #LEBEN."

