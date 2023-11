LPI-G: Buntmetalldieb festgestellt

Gera (ots) - Gera: Zum Glück scheiterten die Täter als sie im Zeitraum vom 27.11.2023 - 28.11.2023 gewaltsam versuchten in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Ebertstraße zu gelangen. Allerdings hinterließen die Täter diversen Sachschaden an einer Eingangstür des Restaurants. Offenbar ohne Beutegut entfernten sich die Einbrecher dann doch vom Tatort. Die Kripo in Gera ermittelt dazu ...

