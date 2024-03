Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Skulpturen an

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwoch (13.3.), gegen 8.00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Grundstück in der Mühlenfeldstraße. Der oder die unbekannten Täter gingen fünf Skulpturen und Figuren aus Stein sowie Sitzbänke und Lampen an, die sich in dem Garten eines Einfamilienhauses befinden. Die Gegenstände wurden umgestoßen und sind dabei zerbrochen. Der hierdurch entstandene Schaden liegt mindestens im mittleren vierstelligen Bereich. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen eingegrenzt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich der Mühlenfeldstraße etwas Auffälliges beobachtet haben um Hinweise. Diese werden unter 05221/8880 und auf jeder Dienststelle entgegengenommen.

